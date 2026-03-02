Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Названы условия, при которых доллар будет стоить 100 рублей к концу года

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 100 руб. при ужесточении бюджетного правила
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара поднимется до 100 рублей к концу года в случае ужесточения бюджетного правила, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Доллар вполне может выйти к 100 рублям и даже немного выше к концу текущего года. Это не базовый сценарий, но такое возможно, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, например, цена отсечения цены нефти опущена сразу до $40–45 (сейчас $59). Это резко сократило бы объем предложения валюты. Во втором полугодии это может наложиться на эффект от снижения ключевой ставки и восстановления спроса на зарубежную валюту под импорт, оживления кредитования и экономической активности. Девальвация рубля при подавленном импорте и низком потребительском спросе не несет сильной проинфляционной угрозы, поэтому с большой вероятностью ЦБ продолжит снижать ключевую ставку в перспективе весны-лета», — отметил Бахтин.

По его словам, помешать воплощению сценария существенного ослабления рубля до конца года могли бы более аккуратные меры финансовых властей, например, снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50. Это дало бы дополнительно плюс 4–5 рублей к курсу доллара, и к концу года мы бы увидели доллар в районе 90 рублей, допустил Бахтин. Он назвал это наиболее вероятным сценарием.

По словам инвестстратега, геополитика может сыграть двояко: сначала, в случае реализации мирного сценария на Украине, рублевые активы могут подрасти, но более дальние перспективы для рубля менее однозначные, так как за мирным исходом может последовать частичный демонтаж санкций и, в частности, снятие ограничений на импорт, что резко подстегнет потребность в иностранных деньгах у бизнеса и населения. А значит, курсы валют пойдут вверх.

По мнению Бахтина, текущие курсовые уровни можно считать подходящими для формирования или доформирования валютной части сбережений, которая для россиян, получающих доходы и несущих основные расходы в рублях, должна составлять 30–40%. Предпочтение лучше отдавать не самой валюте, а валютным инструментам, например, облигациям российских компаний в валюте, заключил инвестстратег.

По данным Investing.com, 27 февраля доллар стоил более 75,9 рубля.

Глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе предрек доллар по 100 рублей к концу 2026 года.

Ранее был спрогнозирован курс доллара на март.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!