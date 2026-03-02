Названы условия, при которых доллар будет стоить 100 рублей к концу года

Курс доллара поднимется до 100 рублей к концу года в случае ужесточения бюджетного правила, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Доллар вполне может выйти к 100 рублям и даже немного выше к концу текущего года. Это не базовый сценарий, но такое возможно, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, например, цена отсечения цены нефти опущена сразу до $40–45 (сейчас $59). Это резко сократило бы объем предложения валюты. Во втором полугодии это может наложиться на эффект от снижения ключевой ставки и восстановления спроса на зарубежную валюту под импорт, оживления кредитования и экономической активности. Девальвация рубля при подавленном импорте и низком потребительском спросе не несет сильной проинфляционной угрозы, поэтому с большой вероятностью ЦБ продолжит снижать ключевую ставку в перспективе весны-лета», — отметил Бахтин.

По его словам, помешать воплощению сценария существенного ослабления рубля до конца года могли бы более аккуратные меры финансовых властей, например, снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50. Это дало бы дополнительно плюс 4–5 рублей к курсу доллара, и к концу года мы бы увидели доллар в районе 90 рублей, допустил Бахтин. Он назвал это наиболее вероятным сценарием.

По словам инвестстратега, геополитика может сыграть двояко: сначала, в случае реализации мирного сценария на Украине, рублевые активы могут подрасти, но более дальние перспективы для рубля менее однозначные, так как за мирным исходом может последовать частичный демонтаж санкций и, в частности, снятие ограничений на импорт, что резко подстегнет потребность в иностранных деньгах у бизнеса и населения. А значит, курсы валют пойдут вверх.

По мнению Бахтина, текущие курсовые уровни можно считать подходящими для формирования или доформирования валютной части сбережений, которая для россиян, получающих доходы и несущих основные расходы в рублях, должна составлять 30–40%. Предпочтение лучше отдавать не самой валюте, а валютным инструментам, например, облигациям российских компаний в валюте, заключил инвестстратег.

По данным Investing.com, 27 февраля доллар стоил более 75,9 рубля.

Глава Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе предрек доллар по 100 рублей к концу 2026 года.

