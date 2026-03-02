Размер шрифта
На британской авиабазе Акротири на Кипре произошел взрыв

In Cyprus: на британской военной базе Акротири произошел взрыв
Kin Cheung/AP

На британской военной базе Акротири на юге острова Кипр прогремел взрыв. Об этом сообщает местный портал In Cyprus со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что эти данные не подтверждены официально. О взрыве заявил израильский журналист Халлель Битон Розен. По его словам, на базе включены сирены, а в небо поднялись самолеты.

До этого стало известно, что на Кипре была объявлена угроза безопасности на военных авиабазах Великобритании, расположенных на ее заморской территории Акротири и Декелия. По данным местных СМИ, персонал был проинформирован об угрозе и получил указание «вернуться в свои дома и оставаться внутри помещений до дальнейшего уведомления». Кроме того, людей призвали «отойти от окон и укрыться за прочной, массивной мебелью или под ней».

Накануне лидеры Франции, Германии и Великобритании возмутились «неизбирательными и несоразмерными» ракетными ударами Ирана по странам Ближнего Востока в ответ на американо-израильскую операцию и призвали Исламскую Республику прекратить атаки. Страны Европы заявили, что будут защищать свои интересы в регионе и пригрозили лишить Исламскую Республику способности запускать ракеты и БПЛА.

Ранее Иран сделал предупреждение странам Персидского залива по поводу баз США.

 
