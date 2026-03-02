Размер шрифта
Россиян предупредили: если моча пенится как пиво, это говорит о проблемах с почками

Врач Заручаева: если моча похожа на пиво, это говорит о нарушении работы почек
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Если моча пенится как пиво или имеет цвет «мясных помоев», это указывает на серьезные проблемы в работе почек, рассказала «Газете.Ru» врач общей практики, заместитель главного врача по медицине клиники «Будь Здоров» в Краснодаре Наталья Заручаева.

«Мы часто оцениваем работу почек по тому, «больно ли писать». Но боль — симптом мочевого пузыря или уретры, а не почек. Стоит обращать внимание на цвет мочи, объем и время похода в туалет. Например, если моча пенится, как пиво, и пена долго не оседает — это протеинурия (белок в моче). Почки работают как дуршлаг, пропуская нужные вещества. Цвет «мясных помоев» говорит о том, что в моче есть кровь, которую можно увидеть глазом. Часто это признак гломерулонефрита или опухоли», — заметила доктор.

Если вы встаете ночью в туалет два и более раз (при условии, что на ночь не пили литрами воду), это говорит о том, что концентрационная способность почек снижена. По словам врача, они не научились делать мочу концентрированной днем и разгружаются ночью.

«Изменение объема тоже может быть знаком проблем с почками. Если мочи стало внезапно много (полиурия) или ее количество резко сократилось без изменения питьевого режима — это более грозный признак, чем боль при мочеиспускании. Болезни почек коварны. Они могут проявляться повышенным давлением, беспричинным кожным зудом, одышкой или даже вкусовыми галлюцинациями. Золотое правило профилактики: ежегодно сдавать общий анализ мочи и анализ крови на креатинин. Это быстрее и дешевле, чем потом лечить почки диализом», — заключила доктор.

