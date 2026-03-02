Размер шрифта
На востоке Москвы загорелся склад, огонь усиливается

В Москве загорелось складское здание на 1-й Владимирской улице
Алексей Сухоруков/РИА Новости

На востоке столицы загорелось складское здание на 1-й Владимирской улице. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что огонь распространился на площади в 350 кв. м. Пожарные работают на месте происшествия более двух часов.

По словам очевидцев, огонь усиливается и есть вероятность его распространения. В месте возгорания задымление и чувствуется сильный запах гари.

Вечером 21 февраля в Москве загорелась пятиэтажка 1917 года постройки. Огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Из здания эвакуировали 25 человек. Для них организовали поблизости пункт временного размещения.

Как писали СМИ, в квартире на третьем этаже вспыхнули мебель и вещи. Деревянные перекрытия осложняли борьбу с огнем. Из-за них пламя распространилось с третьего этажа на верхние.

Ранее скучающие девушки устроили 18 поджогов с ущербом на шестизначную сумму.

 
