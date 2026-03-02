Россиянам рассказали, какие подарки не стоит делать на 8 Марта

О том, как избежать типичных ошибок при выборе подарка на 8 Марта, «Газете.Ru» рассказала Анастасия Раева, специалист по работе с партнерами маркетплейса Flowwow.

Одна из частых ошибок — формальный подход. Подарки, выбранные для галочки, не создают ощущения праздника и внимания. К таким относятся сувениры вроде кружек с шутливыми надписями или стандартные коробки конфет. Интерьерные мелочи (статуэтки, рамки для фотографий и др.) чаще всего воспринимаются как символический жест, а не продуманный сюрприз.

«Типовые подарки можно переосмыслить через более оригинальные форматы. Вместо дежурной коробки конфет советую рассмотреть капкейки или натуральный зефир, а сувениры могут стать более интересными за счет индивидуальной гравировки. Качество исполнения играет не менее важную роль. Аккуратные детали, тактильно приятные материалы, продуманная упаковка показывают ценность и уважение к получателю. Небольшая записка с личным посланием также поможет сделать подарок более значимым», — отмечает эксперт.

Еще одна распространенная ошибка — слепое следование трендам. Такие подарки могут вызвать вау-эффект в моменте, однако без персонального подхода не сформируют эмоциональной связи между дарителем и получателем.

«В первую очередь важны наблюдательность и внимание к деталям. В повседневных разговорах часто можно заметить подсказки о том, чего хочет ваш близкий человек. Если же планируете порадовать получателя популярным аксессуаром или гаджетом, вспомните, проявлял ли он интерес к этому предмету раньше. В противном случае даже дорогая вещь не произведет желаемого впечатления», — прокомментировала Раева.

В зоне риска находятся и чрезмерно практичные подарки. Они решают бытовые задачи, но редко вызывают ощущение заботы, поскольку напоминают о повседневных обязанностях. В эту категорию входят кухонные принадлежности, органайзеры и другие вещи, которые ассоциируются с рутинными делами, а не с особым поводом.

«Практичный подарок может быть уместен, если он не просто закрывает бытовую задачу, а повышает уровень комфорта получателя. Например, качественный увлажнитель воздуха поможет создать благоприятные условия для сна, а настольная лампа с регулируемой яркостью пригодится, если человек много работает дома», — подчеркивает специалист.

Отдельного внимания заслуживают подарки, выбранные без учета контекста отношений. Слишком личные вещи при недостаточной близости могут вызвать неловкость и смятение. Например, парфюм, косметические боксы, предметы одежды или украшения требуют точного понимания вкусов и привычек женщины и будут неуместны в качестве презента для коллеги.

«Такие подарки стоит выбирать только в том случае, если получатель сам попросил именно их. В иных ситуациях безопаснее остановиться на нейтральных вариантах. Например, поход в спа поможет восстановить силы и отвлечься от рутины, а творческий мастер-класс станет отличной возможностью получить новые эмоции и впечатления», — советует Раева.

