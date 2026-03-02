Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, какие подарки не стоит делать на 8 Марта

Эксперт Раева: не стоит делать чрезмерно практичные подарки на 8 Марта
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

О том, как избежать типичных ошибок при выборе подарка на 8 Марта, «Газете.Ru» рассказала Анастасия Раева, специалист по работе с партнерами маркетплейса Flowwow.

Одна из частых ошибок — формальный подход. Подарки, выбранные для галочки, не создают ощущения праздника и внимания. К таким относятся сувениры вроде кружек с шутливыми надписями или стандартные коробки конфет. Интерьерные мелочи (статуэтки, рамки для фотографий и др.) чаще всего воспринимаются как символический жест, а не продуманный сюрприз.

«Типовые подарки можно переосмыслить через более оригинальные форматы. Вместо дежурной коробки конфет советую рассмотреть капкейки или натуральный зефир, а сувениры могут стать более интересными за счет индивидуальной гравировки. Качество исполнения играет не менее важную роль. Аккуратные детали, тактильно приятные материалы, продуманная упаковка показывают ценность и уважение к получателю. Небольшая записка с личным посланием также поможет сделать подарок более значимым», — отмечает эксперт.

Еще одна распространенная ошибка — слепое следование трендам. Такие подарки могут вызвать вау-эффект в моменте, однако без персонального подхода не сформируют эмоциональной связи между дарителем и получателем.

«В первую очередь важны наблюдательность и внимание к деталям. В повседневных разговорах часто можно заметить подсказки о том, чего хочет ваш близкий человек. Если же планируете порадовать получателя популярным аксессуаром или гаджетом, вспомните, проявлял ли он интерес к этому предмету раньше. В противном случае даже дорогая вещь не произведет желаемого впечатления», — прокомментировала Раева.

В зоне риска находятся и чрезмерно практичные подарки. Они решают бытовые задачи, но редко вызывают ощущение заботы, поскольку напоминают о повседневных обязанностях. В эту категорию входят кухонные принадлежности, органайзеры и другие вещи, которые ассоциируются с рутинными делами, а не с особым поводом.

«Практичный подарок может быть уместен, если он не просто закрывает бытовую задачу, а повышает уровень комфорта получателя. Например, качественный увлажнитель воздуха поможет создать благоприятные условия для сна, а настольная лампа с регулируемой яркостью пригодится, если человек много работает дома», — подчеркивает специалист.

Отдельного внимания заслуживают подарки, выбранные без учета контекста отношений. Слишком личные вещи при недостаточной близости могут вызвать неловкость и смятение. Например, парфюм, косметические боксы, предметы одежды или украшения требуют точного понимания вкусов и привычек женщины и будут неуместны в качестве презента для коллеги.

«Такие подарки стоит выбирать только в том случае, если получатель сам попросил именно их. В иных ситуациях безопаснее остановиться на нейтральных вариантах. Например, поход в спа поможет восстановить силы и отвлечься от рутины, а творческий мастер-класс станет отличной возможностью получить новые эмоции и впечатления», — советует Раева.

Ранее россияне составили антирейтинг подарков на 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!