В России объяснили рост цен на кремацию

Рост цен на кремацию и сопутствующие услуги во многом связан с общей динамикой тарифов в сфере ЖКХ и инфраструктурных издержек. При этом прямого государственного регулирования стоимости ритуальных услуг в России фактически нет. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина.

По ее словам, на федеральном уровне установлен лишь гарантированный перечень услуг по погребению. Он индексируется, однако сумма компенсации — порядка 7–8 тыс. рублей — уже давно не соответствует реальным затратам на организацию похорон, сказала эксперт. Фактические расходы, включая транспорт, оформление документов и услуги крематория или кладбища, значительно выше, уточнила Бутырина.

По ее словам, основной формой социальной поддержки остается пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего, взявшим на себя организацию похорон. Однако даже с учетом этой выплаты большая часть расходов ложится на семью, посетовала Бутырина. Существуют и региональные меры поддержки для отдельных категорий граждан — ветеранов, инвалидов и других льготников, — но они также покрывают лишь часть затрат, добавила эксперт.

Она напомнила, что на фоне общего роста тарифов на ЖКХ Федеральная антимонопольная служба уже начала проверки обоснованности повышения цен в регулируемых сегментах. При этом остается открытым вопрос, затронут ли такие проверки сферу ритуальных услуг и смогут ли они повлиять на конечную стоимость для потребителей, сказала Бутырина.

«Ситуация на рынке кремации демонстрирует цепную реакцию: рост регулируемых тарифов естественных монополий увеличивает издержки смежных отраслей, что в итоге отражается на конечной цене услуг для населения», — отметила Бутырина.

По ее оценке, при отсутствии прямого ценового контроля дальнейшая динамика будет зависеть от тарифной политики в сфере ЖКХ и общей инфляционной среды, что создает дополнительную финансовую нагрузку для граждан.

В 2026 году услуги кремации в России заметно подорожали. В отдельных регионах рост цен, по сообщениям СМИ, достигал примерно 20 тыс. рублей, а в Москве стоимость процедуры, как утверждается, увеличилась почти в два раза — до 85 тыс. рублей. Игроки рынка объясняют динамику удорожанием коммунальных тарифов и сопутствующих расходов.

Несмотря на рост цен, кремация остается наиболее популярным форматом погребения: ее выбирают около 60% семей, тогда как традиционное захоронение — порядка 40%.

Ранее в России заявили о резком подорожании услуг кремации.