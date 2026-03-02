Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Сочи задержаны или отменены на прилет и вылет более 100 авиарейсов

В аэропорту Сочи задержаны и отменены 107 рейсов
Артур Лебедев/РИА Новости

В аэропорту Сочи задержаны или отменены свыше 100 авиарейсов. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло воздушной гавани.

По имеющимся данным, задерживается вылет 52 самолетов. Задержаны или отменены 55 рейсов на прилет.

В Telegram-канале аэропорта отмечается, что обстановка в терминале воздушной гавани спокойная. Пассажиров снабдили матрасами, пледами и ковриками для отдыха, работают кулеры с питьевой водой. Также расставлены дополнительные места для сидения. В аэропорту подчеркнули, что как только ограничения на полеты будут сняты, самолеты вернутся в Сочи, где их обслужат согласно очередности и отправят по городам назначения.

1 марта сообщалось, что в ряде городов Краснодарского края действует режим беспилотной опасности. В Сочи слышны сирены и работает система противовоздушной обороны (ПВО). В Новороссийске матч «Черноморца» и «Торпедо» в рамках футбольной Первой лиги пройдет без зрителей. На этом фоне Росавиация с 13:41 мск из соображений безопасности ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи.

Ранее матч «Сочи» — «Спартак» в РПЛ отложили из-за угрозы БПЛА.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!