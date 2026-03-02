Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам дали три финика вместо обеда в аэропорту Дубая

В аэропорту Дубая туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса
YusufAslan/Shutterstock/FOTODOM

Туристка из Уфы Гулия рассказала в беседе с РИА Новости, что в аэропорту Дубая, где после взрывов отменили их рейс в Тбилиси, путешественникам во время ожидания выдали на обед лишь три финика.

По ее словам, в авиагавани скопилось огромное количество пассажиров с разных отмененных рейсов. Им обещали предоставить питание и воду на время ожидания.

«Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — заявила Гулия.

Также женщина уточнила, что об отмене рейса ей и другим пассажирам стало известно уже в самолете. Им пришлось покинуть борт. При этом один из самолетов успел взлететь, однако его вернули обратно на аэродром.

1 марта авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ. Представители перевозчика отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат билетов или переоформить их на ближайшие даты, если будут свободные места.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские туристы застряли на круизном лайнере в Дубае из-за атак Ирана.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!