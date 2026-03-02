Размер шрифта
Армия

В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА

Мэр Кравченко: силы ПВО отбивают атаку дронов на Новороссийск всю ночь
РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражение атаки украинских беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА», — написал он.

Кравченко отметил, что все службы города приведены в состояние максимальной готовности. Кравченко призвал местных жителей не подходить к окнам, а также воздержаться от фото- и видеосъемки работы ПВО.

Кроме того, по словам мэра, на фоне массированной атаки дронов в период с 6:44 до 7:14 мск движение в сторону Кабардинки было перекрыто.

Как сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края, в Новороссийске обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили еще два многоквартирных и пять частных домов.

Незадолго до этого Кравченко сообщил о том, что в результате атаки украинских войск на Новороссийск четыре жилых дома получили повреждения. В одном из них обломки попали в квартиру, ранив находившегося в помещении мужчину, уточнил он.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

 
