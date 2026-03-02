Стало известно о перехвате средствами ПВО целей в центре Кувейта

Системы противовоздушной обороны Кувейта перехватили цели в центре страны. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает генеральный штаб кувейтской армии.

По данным военных, «вражеские цели» были обнаружены и перехвачены в оперативной зоне в центре Кувейта. Отмечается, что силы ПВО сработали эффективно.

2 марта сообщалось, что войска Ирана атаковали баллистическими ракетами базу Военно-морских сил США в Бахрейне.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран обстрелял базы на Ближнем Востоке с германскими военными.