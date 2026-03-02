Трамп заявил об «очень хороших» кандидатах на пост главы Ирана

Трамп заявил, что у него есть три «очень хороших» кандидата на роль главы Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times сообщил, что у него есть «три очень хороших» кандидата на пост верховного лидера Ирана. При этом он не стал уточнять, о ком именно идет речь, но описал возможные сценарии передачи власти.

По словам Трампа, один из вариантов развития событий может повторить модель, которую Вашингтон применил в Венесуэле. Он напомнил, что после вывоза президента Николаса Мадуро и его супруги в США большая часть правительства сохранила свои должности и заявила о готовности взаимодействовать с американской стороной.

Американский лидер назвал этот вариант «идеальным сценарием», подчеркнув, что в таком случае свои посты потеряли лишь два человека. Другие возможные механизмы транзита власти в Иране он детализировать не стал.

Трамп ранее также заявил, что «все» военное командование Ирана «ликвидировано». По его словам, «многие» иранские военные хотят сдаться, чтобы «спасти жизнь».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, при каких условиях США остановят удары по Ирану.