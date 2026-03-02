В Минобороны назвали число сбитых беспилотников над регионами РФ за ночь

За минувшую ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 172 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов сбили над Черным морем и Краснодарским краем — по 67 и 66 соответственно.

Еще 23 беспилотника уничтожены над Крымом. Восемь аппаратов сбили над Азовским морем. Четыре дрона были уничтожены над Белгородской областью, три — над Курской и еще один — над Астраханской.

2 марта оперштаб Краснодарского края сообщал, что в Новороссийске обломки беспилотников повредили два многоквартирных и пять частных домов.

За два часа до этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что четыре жилых дома в городе получили повреждения. По словам Кравченко, в одном из многоквартирных домов обломки дрона попали в квартиру, ранив находившегося там мужчину. Пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу.

Ранее украинские дроны атаковали гражданские объекты в Брянской области.