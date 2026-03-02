Не повод для насмешек»: врач объяснил, почему мужчины тяжелее переносят обычные ОРВИ

Термин «мужской грипп» давно стал предметом шуток и иронии, однако у этого явления есть вполне реальные физиологические и психологические основания. Почему мужчины нередко переносят обычные ОРВИ тяжелее, чем женщины, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

По его словам, одна из ключевых причин — особенности иммунной системы. Женские половые гормоны, прежде всего эстрогены, способны усиливать иммунный ответ. Они стимулируют выработку антител и помогают организму быстрее реагировать на вирусную инфекцию. У мужчин такой «гормональной поддержки» нет, а тестостерон, наоборот, может подавлять активность иммунных клеток. В результате вирусная нагрузка переносится тяжелее, а симптомы сохраняются дольше.

«Имеет значение и генетический фактор. Многие гены, отвечающие за иммунный ответ, расположены на Х-хромосоме. У женщин их две, у мужчин — одна, что дает женскому организму дополнительный «резерв» для борьбы с инфекциями. Это не делает женщин неуязвимыми, но в среднем позволяет легче переносить вирусные заболевания», — пояснил Каландия.

Отдельную роль, по его словам, играет реакция организма на воспаление. У мужчин она часто выражена сильнее: повышается температура, усиливается ломота в теле, появляется выраженная слабость. С медицинской точки зрения это не «преувеличение», а более бурный воспалительный ответ, который субъективно ощущается как тяжелое течение болезни.

Не стоит сбрасывать со счетов и поведенческие факторы, добавил врач. Мужчины чаще игнорируют первые симптомы простуды, продолжают работать, переносят болезнь «на ногах», что приводит к ухудшению состояния и затяжному течению инфекции. Кроме того, они реже обращаются к врачу на ранних этапах и позже начинают лечение.

По его словам, важен и психологический аспект. Женщины в целом лучше адаптированы к состоянию недомогания и продолжают выполнять повседневные задачи даже при плохом самочувствии. Мужчины же чаще концентрируются на симптомах, что усиливает субъективное ощущение тяжести болезни.

«Таким образом, «мужской грипп» — не миф и не повод для насмешек, а совокупность гормональных, генетических и поведенческих факторов. При появлении симптомов ОРВИ мужчинам также важно соблюдать постельный режим, пить достаточное количество жидкости и своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и ускорить выздоровление», — резюмировал Каландия.

