Маша и Маргарита: Мирославе Карпович — 40

Мирослава Карпович, известная миллионам зрителей по роли старшей «папиной дочки» Маши Васнецовой, отмечает 40 лет. Будущая звезда родилась 1 марта 1986 года в украинском Бердянске в семье врачей. Когда девочке было шесть лет, она с родителями переехала в Москву.

С юных лет Карпович связала себя с шоу-бизнесом. Уже в 12 лет подписала контракт с модельным агентством «Русский силуэт», а в 1999-м танцевала в юношеском составе балета «Тодес». Стремясь стать актрисой, Мирослава поступила в Школу-студию МХАТ, а окончив ее, дебютировала в кино в 2007 году в роли Катюни в картине «Святое дело».

Настоящим прорывом в ее карьере стала роль в сериале «Папины дочки». 21-летняя Карпович на экране сыграла старшеклассницу Машу — старшую сестру, мечтающую о муже-олигархе и карьере актрисы. Этот образ прочно закрепился за ней, и несмотря на то, что в фильмографии артистки уже более 30 работ, зритель помнит ее прежде всего как Машу Васнецову.

Актриса снималась в картинах «Тариф «Новогодний», «Плюс один», «Побег за мечтой», «Мальдивы подождут», хорроре «Невеста». В 2025 году на экраны вышли сразу несколько картин с ее участием. В первую очередь «Папины дочки. Мама вернулась», где ее героиня Маша выходит замуж.

Карпович много играет на театральной сцене. Среди ее ролей — Маргарита в спектакле по роману Булгакова, героини комедий «Слишком женатый таксист», «Примадонны», «Боинг-Боинг» и многих других.

Актриса открыто не говорит о своей личной жизни. Известно, что она ни разу не была замужем и не имеет детей. При этом ей приписывали романы со многими российскими звездами: от Егора Крида и Филиппа Бледного до Сергея Лазарева и Аристарха Венеса. Ходили слухи и о ее романе с Павлом Прилучным, с которым она познакомилась в 2019 году на репетициях спектакля «Косметика врага». В июле 2020-го Мирослава и Павел отдыхали в Крыму вместе с детьми актера, однако прямо об отношениях пара так и не заявила, а в 2022 году Прилучный женился на Зепюр Брутян. В 2023 году Мирослава Карпович призналась, что влюблена, а в сентябре 2025 года ее заметили с кольцом на безымянном пальце. Кто избранник артистки, пока неизвестно. Кадры из жизни Мирославы Карпович — в нашей галерее.