Общество

В российском регионе задерживаются поезда

В Пермском крае свыше 43 поездов задержали из-за схода вагонов с рельсов
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае более 40 грузовых и три пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Там заявили, что из-за инцидента никто из людей не пострадал, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения.

«Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, с рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового поезда. Один из вагонов врезался в локомотив электропоезда. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, речь идет о вагонах груженного зерном поезда. По ее данным, задержаны поезда по маршрутам МоскваВладивосток, ТюменьСанкт-Петербург и Чита — Москва.

Инцидент произошел 1 марта на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги.

Ранее в Архангельской области произошло столкновение поезда с автомобилем.

 
