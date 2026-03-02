В российском регионе задерживаются поезда

В Пермском крае более 40 грузовых и три пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Там заявили, что из-за инцидента никто из людей не пострадал, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения.

«Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, с рельсов сошли восемь хвостовых вагонов грузового поезда. Один из вагонов врезался в локомотив электропоезда. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, речь идет о вагонах груженного зерном поезда. По ее данным, задержаны поезда по маршрутам Москва — Владивосток, Тюмень — Санкт-Петербург и Чита — Москва.

Инцидент произошел 1 марта на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги.

