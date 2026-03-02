ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об усилении оборонительной военно-морской миссии Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане, передает Ynet.

Глава дипслужбы Евросоюза уточнила, что миссия столкнулась с «резким увеличением» запросов на защиту и для укрепления морской безопасности будет снабжена дополнительными кораблями.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран обстрелял ракетами и беспилотниками Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке.

После этого лидеры Франции, Германии и Великобритании возмутились «неизбирательными и несоразмерными» атаками Исламской Республики по странам Персидского залива и призвали Тегеран прекратить атаки. Страны Европы намерены защищать свои интересы на Ближнем Востоке. Они пригрозили лишить Иран способности запускать ракеты и БПЛА.

Ранее Трамп объявил о возобновлении переговоров с Ираном.