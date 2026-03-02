Россиян предупредили о существенном подорожании премиального отдыха в Таиланде

Стоимость аренды вилл и размещения в пятизвездочных отелях в Таиланде в период высокого туристического сезона 2025–2026 выросла в среднем на 15–30% по сравнению с прошлым годом. Тренд роста может продолжиться и в следующем сезоне. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепёлкин.

По его словам, рост затронул прежде всего популярные курорты Пхукет и Самуи, где сосредоточен основной объем высокобюджетного размещения.

«Мы фиксируем заметное увеличение среднего чека по Таиланду. Если в прошлом сезоне виллу с частным бассейном можно было арендовать в среднем за 800–1000 долларов в сутки, то в этом году аналогичные объекты в высокий сезон достигают 1200–1500 долларов и выше», — отметил Перепёлкин.

По его словам, рост цен вызван возникшим дефицитом такого предложения, вызванного тем, что отдых в Европе стал менее доступным для россиян, а Таиланд чаще стали выбирать в качестве альтернативы. Помимо этого, все больше россиян предпочитают приезжать в Таиланд «на зимовку» с семьями.

«Если раньше большинство туристов были ограничены отпуском на неделю-две, то сейчас все больше людей работают дистанционно и могут находиться за границей месяцами. Мы видим запросы на проживание сроком от одного до трех месяцев. Такой формат напрямую влияет на загрузку качественного фонда и рост цен. Помимо этого, многие российские предприниматели раньше имели недвижимость в Европе, например, в Испании и других странах, где регулярно проводили время. Сейчас этот формат стал менее доступен. И часть спроса, которая раньше была ориентирована на Европу, переориентировалась на Таиланд», — пояснил основатель PrimeTours.

По его словам, рост цен на высокобюджетное жилье в Таиланде в текущем сезоне не сдержало даже перераспределение значительной части российского турпотока во Вьетнам.

«В этом зимнем сезоне значительное количество российских туристов выбрали Вьетнам вместо Таиланда. Но это в большей степени касается массового сегмента. В премиальном же сегменте спрос на Таиланд продолжает расти», — пояснил Перепёлкин.

«Если говорить о премиальных отелях в Таиланде, мы сейчас видим очень показательный тренд: их практически невозможно забронировать за пару-тройку месяцев до вылета. Они разбираются минимум за полгода. Раньше при обращении за 2–3 месяца до поездки мы спокойно могли подобрать хороший premium-отель. Сейчас в те же сроки большинство топовых объектов уже в стопе бронирования. При этом бюджетные отели остаются доступными — выбор есть, а вот премиальный сегмент закрывается значительно раньше. В высокий сезон, с декабря по март, бронировать пятизвездочные отели и виллы в Таиланде теперь нужно минимум за полгода», — подчеркнул тревел-эксперт.

В PrimeTours уточнили, что особенно вырос спрос на крупные виллы для семейного отдыха и групповых поездок, а также на объекты с полной приватностью и персональным сервисом.

Несмотря на рост цен, Таиланд по-прежнему остается более доступным направлением в премиальном сегменте отдыха по сравнению с рядом европейских курортов и островных государств Индийского океана.

