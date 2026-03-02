В России впервые введут ГОСТ на чипсы

В России с 1 апреля 2026 года введут ГОСТ на картофельные чипсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В пресс-службе Росстандарта рассказали агентству, что ранее ГОСТ на данный продукт отсутствовал.

Как следует из документа, новый межгосударственный стандарт распространяется на чипсы, изготавливаемые из натурального картофеля или продуктов переработки картофеля путем термической обработки или экструзионным методом, запеченные или обжаренные в масле или без него, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов и добавок. Продукт должен быть герметично упакован в потребительскую упаковку и предназначен для непосредственного употребления в пищу.

В частности, ГОСТ определяет следующие характеристики чипсов: внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли. Так, произведенные по новому стандарту чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с ощутимым ароматом используемых вкусо-ароматических добавок или ароматизаторов.

Согласно ГОСТу, на пластинках чипсов могут быть вздутия в виде сферических образований, которые возникают при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости. Кроме того, допускается наличие чипсов коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле (не более 20% от массы чипсов в упаковке), а также наличие раскрошившихся изделий (не более 25% от массы чипсов в упаковке). Помимо этого, в чипсах из натурального картофеля должно содержаться не более 45% жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, — не более 35%.

