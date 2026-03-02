Названы плюсы и минусы вывода криптовалют из-под особого регулирования

Уровень мошенничества снизится из-за вывода криптовалют из-под особого регулирования, но и анонимность будет утрачена. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Денис Спицын.

В Госдуме готовится законопроект, который может изменить правила доступа россиян к криптовалюте. Документ планируется внести в парламент в первой половине 2026 года. Его цель — вывести цифровые активы из режима «особого регулирования» и встроить их в легальное экономическое поле.

По словам адвоката, сейчас рынок фактически находится в «серой зоне»: операции доступны либо квалифицированным инвесторам с крупным капиталом, либо через неформальные схемы. Новый подход предполагает легализацию покупки криптовалюты для всех совершеннолетних граждан, сказал Спицын. По его словам, ключевое изменение — расширение круга участников рынка. Если документ примут, приобретать криптовалюту смогут не только квалифицированные инвесторы, подчеркнул адвокат. По его словам, для новичков, которых относят к неквалифицированным, планируется установить лимит — до 300 тыс. рублей на покупку. Для профессиональных участников ограничений по сумме не предусмотрено, добавил адвокат.

Среди плюсов он назвал легальный вход на рынок и снижение рисков мошенничества: официальные криптобиржи и обменные сервисы, получившие разрешение на работу, будут обязаны соблюдать требования по идентификации клиентов, проверке операций и финансовой отчетности. Это означает, что у граждан появится возможность защищать свои права в суде, а сами цифровые активы фактически закрепляются как имущество, констатировал эксперт.

По его словам, юридический статус имущества позволит передавать криптовалюту по наследству, дарить ее и учитывать при имущественных спорах. Кроме того, легальный оборот может упростить использование цифровых активов в трансграничных расчетах — прежде всего для тех, кто ведет международный бизнес или поддерживает связи с родственниками за рубежом, считает адвокат.

«Однако у реформы есть и издержки. Легализация означает дополнительные расходы для площадок — лицензирование, контроль, налоговую отчетность и комплаенс. Эти затраты будут заложены в комиссии для пользователей. Операции через официальные сервисы могут оказаться дороже, чем через неформальные каналы. Второй чувствительный момент — утрата анонимности. Покупка криптовалюты будет возможна только через подконтрольные структуры с обязательной идентификацией личности. Государственные органы получат доступ к информации о транзакциях. Для одних это дополнительная защита и прозрачность происхождения средств, для других — потеря конфиденциальности», — сказал Спицын.

По его мнению, при этом криптовалюта не станет платежным средством: она сохранит статус имущества, а не денег. Это означает, что расплатиться ею напрямую в магазине или оплатить коммунальные услуги будет нельзя — сначала потребуется обмен на рубли через официальную площадку, пояснил адвокат.

Он считает, что отдельный риск связан с «серым» сегментом. Нелегальные обменники полностью не исчезнут, но работать с ними станет опаснее: у государства появятся формальные инструменты для блокировок и контроля, а пользователи могут столкнуться с заморозкой средств и дополнительными проверками, заключил Спицын.

Ранее был назван минимальный курс биткоина в 2026 году.