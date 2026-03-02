В Новороссийске из-за атаки ВСУ повреждены еще семь домов

В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных и пять частных домов

В Новороссийске обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили еще два многоквартирных и пять частных домов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания», — сказано в сообщении.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, город продолжает подвергаться атаке ВСУ.

Два часа назад он сообщил, что в результате атаки украинских войск на Новороссийск четыре жилых дома получили повреждения. По словам Кравченко, в одном из многоквартирных домов обломки дрона попали в квартиру, ранив находившегося там мужчину. Пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу.

Незадолго до этого Кравченко заявил, что в Новороссийске обломки украинского беспилотника повредили кровлю многоэтажного дома.

