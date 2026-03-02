В России могут окончательно заблокировать спам-звонки 

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Станислав Наумов (фракция ЛДПР) предложил заблокировать массовые вызовы, совершаемые компаниями без договора с операторами связи и без согласия абонента. Он направил проект соответствующих поправок в закон «О связи» председателю комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому, сообщает газета «Ведомости».

Документ уточняет определение «массовых вызовов».

Также депутат считает, что текущую формулировку о «незаконности» массовых звонков необходимо заменить на обязательство оператора прекратить таковые, в случае если абонент установил самозапрет.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к закону «О связи», так называемый первый пакет мер по борьбе с мошенничеством. Граждане получили возможность установить самозапрет на массовые звонки информационного и рекламного характера.

Комитет по информполитике 9 февраля рекомендовал принять в первом чтении второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством, который включает около 20 различных инициатив.

Первый пакет был принят в марте 2025 года. Его основные положения вступили в силу в сентябре.

Ранее россиянам рассказали, как прекратить навязчивые спам-звонки от банков.