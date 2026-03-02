Россиянам рассказали, как мартовские праздники повлияют на их зарплаты

Ближайший период отдыха у россиян с учетом праздника ожидается с 7 по 9 марта 2026 года. Наличие праздничного дня в марте не повлияет на зарплату сотрудников, полностью отработавших месяц, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Оплата труда рассчитывается исходя из числа рабочих, а не календарных дней, поэтому при выполнении нормы доход не снижается. После мартовских выходных россиян ждут еще три периода отдыха по три дня подряд: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Праздничный день 4 ноября в 2026 году выпадает на среду и разрыва рабочей недели не формирует. Отдельно стоит отметить, что в 2026 году для сотрудников на пятидневной рабочей неделе не будет ни одного периода из шести рабочих дней подряд. Для сравнения, в 2025 году такой шестидневный отрезок приходился на период с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году подобные отрезки возникали трижды — весной, осенью и в конце декабря», — отметил Балынин.

По его словам, в 2026 году россияне будут работать столько же, сколько и годом ранее — 247 рабочих дней, выходных и праздничных дней будет 118. Такой баланс следует из производственного календаря и норм, закрепленных в статье 112 Трудового кодекса РФ, уточнил экономист. Трудовой кодекс устанавливает 14 нерабочих праздничных дней, из которых восемь приходятся на период с 1 по 8 января, сказал Балынин. Если праздник совпадает с выходным, нерабочий день, как правило, переносят на ближайший рабочий, сказал эксперт.

Оставшиеся шесть праздничных дней распределены в течение года: 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России и 4 ноября — День народного единства.

