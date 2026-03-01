«Им следовало сделать это раньше». Трамп объявил о возобновлении переговоров с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана попросило у Вашингтона возобновить переговоры и он согласился. При этом дату встречи раскрывать отказался. Также глава Белого дома рассказал об ожидании революции в республике и о том, что операция армии США продвигается с опережением графика.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после американских и израильских ударов по Ирану власти республики запросили переговоры и он согласился на них. Об этом он сообщил в интервью журналу The Atlantic.

«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им стоило раньше поступить легко и практично. Они слишком долго тянули», — сказал глава Белого дома.

При этом он отказался разглашать, когда пройдут переговоры.

В то же время Трамп заявил, что «многих» из членов прошлой переговорной группы Тегерана уже нет в живых .

Трамп ждет революцию в Иране

В разговоре с изданием Трамп выразил уверенность, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи народ республики в скором времени поднимет восстание.

«Это произойдет. Вы это видите, и я думаю, это случится. Очень многие люди там чрезвычайно счастливы [из-за смерти Хаменеи] — и в Лос-Анджелесе, и во многих других местах», — утверждает Трамп.

Он доволен реакцией иранского населения, которое «кричит на улицах от радости», несмотря на опасность и « падающие сверху бомбы ». Вместе с тем в издании отметили, что во многих городах прошли протесты против операции США в Иране.

Трамп отказался отвечать на вопрос, есть ли у американской разведки «сведения об обновленных угрозах американской территории» из-за атаки на Иран. Вместо этого он заявил, что американская экономика «готова взлететь до небес», а война на Ближнем Востоке окажется «менее болезненной для американских кошельков», чем прогнозировали аналитики и он не опасается роста цен на нефть.

Опережение графика

В разговоре с телеканалом CNBC Трамп заявил, что темпы операции США и Иране превышают прогнозируемые:

«Операция развивается очень, очень хорошо, опережающими темпами. Мы делаем нашу работу не только ради нас, но и ради мира. И все продвигается с опережением графика».

Кроме того, в комментарии для канала Fox News американский президент сказал, что в ходе операции «48 лидеров исчезли одним махом», а события разворачиваются очень быстро.

Позже Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ему доложили об уничтожении девяти иранских военных кораблей, «некоторые из которых были довольно крупными и важными», а также о поражении штаба флота республики.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что помимо Хаменеи в результате совместной операции были уничтожены «десятки высокопоставленных представителей» властей Ирана. При этом ЦАХАЛ усилит свои удары по Тегерану в ближайшие дни, предупредил он.

«Это объединение сил позволяет нам сделать то, к чему я стремился уже 40 лет — сокрушить террористический режим полностью», — добавил Нетаньяху.

Ошибка США

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с «Лентой.ру» назвал убийство Хаменеи ошибкой Вашингтона.

«Главная ошибка со стороны США и Израиля — это то, что они убили верховного лидера Ирана. Ничего подобного не было. Все это приобретает несколько иной характер»,

— сказал аналитик.

Он объяснил, что ликвидация лидера страны, в отличии от предыдущих атак на государственных и научных деятелей, вызывает у иранцев и шиитов в других странах «совсем другие чувства», которые выведут конфликт на новый уровень.

Также в комментарии изданию американист, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов выразил уверенность, что убийство Хаменеи — далеко не единственная цель начатой Трампом операции, хотя и является «символическим и идеологическим ударом для верхушки Ирана». Эксперт ожидает, что война продолжится, пока Тегеран «полностью не пойдет на попятную», но Трамп все-таки может прекратить боевые действия, если власти Ирана станут «договороспособными».

Иран же, как сообщил «Газете.Ru» эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин, не сможет нанести поражение США и Израилю. Тегеран может рассчитывать только на сохранение своей внутриполитической системы, но это будет зависеть от ее устойчивости.

«Приемлемым завершением войны для Трампа и Нетаньяху является либо крушение системы в Иране как таковой, либо изменение ее изнутри через приход к власти каких-то лояльных лиц», — сказал он.

При этом Каргин указал, что Иран не сможет долго наносить удары по целям в ближневосточных странах из-за истощения крайне ограниченных запасов оружия. Он допустил, что ракет и беспилотников хватит только на несколько недель.

Ученый секретарь Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Максим Алонцев заявил изданию «Подъем», что удары Ирана по соседним мусульманским странам призваны показать, к каким последствиям могут привести войны в регионе. Однако ближневосточные государства, за исключением Израиля, не очень заинтересованы в смене режима в Иране, добавил он.