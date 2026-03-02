Размер шрифта
Названа ставка доступной ипотеки

Инвестор Виноградов: доступной считается ипотека под 10–11%
Доступной можно назвать ипотеку под 10–11% годовых, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«Доступность ипотеки определяется рядом факторов, включая среднюю зарплату населения и стоимость жилья. По состоянию на начало осени 2023 года порог доступности проходит примерно на уровне ставки в 10–11%. Именно такую ипотеку большинство семей среднего достатка может себе позволить без чрезмерной нагрузки на семейный бюджет. Чем выше ставка, тем меньше потенциальных покупателей готовы брать займы. Простое снижение ключевой ставки ЦБ на полпроцента недостаточно для быстрого восстановления интереса к ипотеке. Такая мера незначительно влияет на итоговую стоимость кредита, и многие заемщики вряд ли ощутят существенное облегчение своей долговой нагрузки», — отметил Виноградов.

По его словам, необходимо комплексное сочетание действий: поддержание низких ставок, улучшение общей экономической обстановки и стабилизация рынка недвижимости. Только комплекс мер сможет обеспечить заметный рост активности на рынке ипотечного кредитования, считает инвестор.

По прогнозу Виноградова, цены на первичное жилье продолжат расти, сохраняя динамику на уровне 3–5% годовых во втором полугодии 2026 года.

Ранее россиянам пообещали скидки на новые квартиры.

 
