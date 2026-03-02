Ученые рассказали о витамине, помогающем в пожилом возрасте сохранить мышцы

Витамин K может помочь пожилым людям поддерживать мышечную силу и работоспособность. Об этом сообщается в обзорной статье издания Frontiers in Nutrition, посвященной связи витамина K с саркопенией — возрастной потерей мышечной массы, силы и выносливости, повышающей риск падений и утраты самостоятельности.

В материале отмечается, что витамин K, который традиционно ассоциируется с процессом свертывания крови, может играть роль в поддержании мышечной силы и работоспособности у пожилых. Так, он участвует в активации белков, связанных с регенерацией тканей, состоянием сосудов и энергетическим обменом в мышцах. Кроме того, в экспериментах витамин K показывал противовоспалительные и антиоксидантные свойства, демонстрировал влияние на работу митохондрий и процессы клеточного повреждения, которые являются одними из ключевых факторов возрастной утраты мышечной ткани. У людей с более высоким уровнем витамина K фиксируются лучшие показатели физической функции, силы хвата и более низкий риск функциональных ограничений.

При этом авторы статьи подчеркивают, что пока витамин K не может считаться доказанным средством профилактики саркопении. Для этого необходимы более масштабные и стандартизированные исследования.

24 февраля врач-невролог Мария Медведева рассказала, что прием витамина D, магния и витаминов группы В, а также правильный режим света помогут укрепить нервную систему и избавиться от весенней хандры.

Ранее врач предупредила, какими последствиями грозит переизбыток витаминов.