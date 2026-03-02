Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые рассказали о витамине, помогающем в пожилом возрасте сохранить мышцы

Frontiers in Nutrition: витамин K может помочь пожилым сохранить мышечную массу
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Витамин K может помочь пожилым людям поддерживать мышечную силу и работоспособность. Об этом сообщается в обзорной статье издания Frontiers in Nutrition, посвященной связи витамина K с саркопенией — возрастной потерей мышечной массы, силы и выносливости, повышающей риск падений и утраты самостоятельности.

В материале отмечается, что витамин K, который традиционно ассоциируется с процессом свертывания крови, может играть роль в поддержании мышечной силы и работоспособности у пожилых. Так, он участвует в активации белков, связанных с регенерацией тканей, состоянием сосудов и энергетическим обменом в мышцах. Кроме того, в экспериментах витамин K показывал противовоспалительные и антиоксидантные свойства, демонстрировал влияние на работу митохондрий и процессы клеточного повреждения, которые являются одними из ключевых факторов возрастной утраты мышечной ткани. У людей с более высоким уровнем витамина K фиксируются лучшие показатели физической функции, силы хвата и более низкий риск функциональных ограничений.

При этом авторы статьи подчеркивают, что пока витамин K не может считаться доказанным средством профилактики саркопении. Для этого необходимы более масштабные и стандартизированные исследования.

24 февраля врач-невролог Мария Медведева рассказала, что прием витамина D, магния и витаминов группы В, а также правильный режим света помогут укрепить нервную систему и избавиться от весенней хандры.

Ранее врач предупредила, какими последствиями грозит переизбыток витаминов.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!