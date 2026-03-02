В Госдуме предложили повышать маткапитал за каждого следующего ребенка

В России нужно повышать материнский капитал за каждого следующего ребенка, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его мнению, введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке не приведет к повышению доступности жилья в России, и нужны другие меры: повышение маткапитала и закрепление первоначального взноса по жилищному кредиту на уровне до 20%.

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 февраля сообщил, что кабмин прорабатывает варианты обновления программы семейной ипотеки. Один из обсуждаемых сценариев предполагает привязку условий к составу семьи. Власти рассматривают такой дифференцированный механизм как способ повысить адресность господдержки.

«Переход на дифференцированную ставку по семейной ипотеке обсуждается уже очень долго. Полагаю, что это действительно произойдет в ближайшее время. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, при рождении первого ребенка семья сможет рассчитывать на жилищный кредит по ставке в 10%, второго — 6%, третьего — 4%. Насчет региональных различий речи пока не шло, но, думаю, разница может быть в сумме ипотеки — как и сейчас для Москвы и Санкт-Петербурга она, вероятно, будет выше, чем для регионов. Причина тому — в большом разбросе цен на жилье, как новое, так и вторичное», — отметил Аксененко.

По его словам, на доступность жилья влияет не только «цена» ипотеки (процент), но и сумма первоначального взноса, и общий уровень инфляции и стоимость квадратных метров. При нынешнем положении дел, когда первоначальный взнос на ипотеку составляет «от 20%», а по факту — в среднем 40%, именно этот барьер становится непреодолимым для семей, сказал депутат.

«Я уже неоднократно предлагал и продолжаю настаивать на том, что первоначальный взнос должен быть законодательно закреплен на уровне до 20%. То есть банк не может на свое усмотрение для кого-то поднимать эту планку до каких-то космических высот. Чтобы заключить саму сделку, семье сейчас нужно где-то взять огромную сумму, зачастую неподъемную. Да, часть ее можно погасить средствами маткапитала, но чаще всего его не хватает даже на половину взноса. Поэтому в первую очередь нужно задуматься над этим вопросом и решать его комплексно: и платеж снижать, и маткапитал повышать — за каждого последующего ребенка выплата должна быть выше, а не ниже предыдущей», — считает парламентарий.

По его мнению, российские банки точно не обездолены: за каждую льготную ипотеку они получают субсидии от государства. Аксененко не думает, что из-за незначительного снижения ставки на часть ипотечных кредитов банки внезапно уйдут в минус. Тем более что в России меняется система выдачи семейных жилищных кредитов, и теперь можно на одну семью взять лишь одну льготную ипотеку. Получается, разница нивелируется, пояснил депутат.

«Боюсь, что та система, которая сейчас рассматривается, может сработать в обратную сторону. Сейчас у нас утверждена льготная ипотека по ставке 6% начиная с рождения первого ребенка. То есть у молодых семей сразу есть возможность купить жилье выгодно. А изменения предполагают, что для этих семей ставка повысится и станет уже 10%. На примере: при ипотеке в 5 млн на 20 лет и первоначальном взносе 1,5 млн ежемесячный платеж со ставкой 6% будет составлять 25 тыс. рублей. А при ставке 10% — уже 34 тысячи. Разница очевидна. Для тех семей, где ребенок второй, ничего не изменится, а для тех, где рождается третий, ипотека наконец становится «выгодной». Но ведь до третьего ребенка нужно родить и «поднять» первых двух», — заключил парламентарий.

Материнский (семейный) капитал получают семьи при рождении или усыновлении: первого ребенка (если право еще не возникало), второго ребенка, третьего и последующих детей при определенных условиях. Право возникает один раз — новые выплаты зависят от того, получали ли капитал раньше. На первого ребенка сумма составляет 728 921,9 рубля — стандартная выплата за первенца, а на второго ребенка (если маткапитал за первого уже получен) доплата к уже полученному капиталу будет 234 321,3 рубля. На второго/третьего или последующего ребенка (если ранее капитал не оформлялся) маткапитал будет примерно 963 243,2 рубля.

