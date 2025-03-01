2 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

2 марта христиане празднуют Прощеное воскресенье. Также это последний день Масленицы, который носит название Проводы. В мире отмечают Международный день детского телевидения и День спички. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 марта

Международный день детского телевидения и радиовещания

Сотрудники телевидения и радио, занимающиеся производством программ для юных зрителей, в первое воскресенье марта отмечают свой профессиональный праздник. Его предложил учредить Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). По замыслу организаторов эта дата также должна обратить внимание общества на нарушения прав детей и молодежи. ЮНИСЕФ рекомендует теле- и радиовещателям выпускать в эфир больше образовательных программ о правах несовершеннолетних.

Международный день спички

Необычный праздник посвящен незаменимой вещи в нашей жизни — спичкам. Их примитивный прообраз в виде тонких щепок, пропитанных на конце серой, существовал еще в древности. Более современный вариант появился в 1805 году благодаря французскому ученому Жану Шанселю. В 1855 году химик Йохан Лундстрем запатентовал «шведские спички», которые дошли до наших дней почти без изменений. Кстати, спички используются не только для добычи огня. Ими удобно пользоваться при жеребьевке или изготовлении самодельных сувениров. Одна из самых больших коллекций советских и российских спичек находится в музее в Люберцах.

День создания народных дружин

2 марта 1959 года было принято постановление Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Так на улицах городов и поселков появились народные дружины, которые следили за порядком и безопасностью. Они действуют и в наше время. Согласно федеральному закону «Об участии граждан в охране общественного порядка» люди могут на внештатной основе содействовать полиции, участвовать в розыске без вести пропавших лиц, в составе народных дружин обеспечивать спокойствие и безопасность на улицах и во дворах.

День рождения компакт-диска

Разработка компакт-дисков началась в конце 1970-х годов. К началу 1979 года были изготовлены опытные образцы. Тогда производители еще не пришли к единому мнению, какой объем информации должен вмещать новый носитель. 2 марта 1983 года в Лондоне был представлен компакт-диск с записью девятой симфонии Бетховена. Диаметр носителя составлял 12 см, продолжительность звучания — 74 минуты. Компакт-диски быстро завоевали популярность, к 1991 году они стали лидерами продаж среди всех аудионосителей. В середине 2000-х годов появились MP3, iTunes и другие более прогрессивные форматы, вытеснившие компакт-диски из массового оборота.

Международный день спасения кошек

Эта дата была учреждена в 2019 году благотворительной организацией Yorkshire Cat Rescue, чтобы обратить внимание на положение бездомных животных и поблагодарить людей, которые становятся хозяевами брошенных четвероногих.

close Наталья Горшкова/РИА Новости

Всемирный день психического здоровья подростков

Праздник отмечается с 2020 года по инициативе международного фонда Hopewell Fund. Главная задача — разъяснить обществу, что ментальное здоровье подростков не менее важно, чем физическое, и призвать взрослых бережно относиться к хрупкой и нестабильной детской психике.

Какие праздники отмечаются 2 марта в других странах

День победы в битве при Адуа в Эфиопии. В 1896 году произошло решающее сражение Итало-эфиопской войны, закончившееся победой эфиопской армии. Италия была вынуждена признать независимость Эфиопии и выплатить ей контрибуцию.

День бабушек во Франции. Традиционный праздник, который отмечается в стране в первое воскресенье марта. В этот день бабушкам оказывают почести, для них организуют концерты и праздничные мероприятия.

Битва апельсинов в Италии. Карнавальное мероприятие, которое ежегодно проходит в старинном городке Ивреа. В 2025 году его дата выпадает на 2 марта. Корнями история и традиции праздника уходят в Средневековье.

Церемония премии «Оскар» в США. Вручение наград Американской киноакадемии традиционно проходит в феврале-марте. В 2025 году церемония назначена на 2 марта. Это праздник для всех кинематографистов, поклонников кино и просто яркое, красивое событие.

Карнавал в Нидерландах. Праздничное мероприятие проводится в канун Великого поста. В 2025 году оно пройдет со 2 по 4 марта. В эти дни туристы и участники карнавала съезжаются в южные Нидерланды, чтобы насладиться зрелищем костюмированных уличных парадов.

Религиозные праздники 2 марта

Прощеное воскресенье

Последнее воскресенье перед Великим постом имеет три названия: Неделя сыропустная, Адамово изгнание и Прощеное воскресенье. В этот день совершается заговение на сырную и молочную пищу. Богослужение в храмах посвящено воспоминанию о создании человека, его падении и изгнании из рая. Актуальность этой темы накануне поста очевидна: одной из первых заповедей, которые Бог дал человеку, была заповедь о посте. Под запретом был единственный плод — древа познания добра и зла. Но человек нарушил эту заповедь и лишился всех благ. Воспоминания об этом событии должны помочь верующим осознать глубинный смысл поста и укрепить силы и дух перед его началом.

Во время вечерней службы в этот день совершается Чин прощения. Настоятель храма или монастыря с земным поклоном испрашивает прощения у клира и прихожан, и те также отвечают ему земным поклоном. После этого все по очереди подходят к настоятелю и просят у него прощения.

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Прощение за конкретные проступки и нанесение обид нужно попросить у своих родных и близких, а также исповедовать эти грехи перед Богом в таинстве покаяния. Если ваш проступок нанес человеку материальный убыток, стоит возместить его. Например, вернуть долг.

close Илья Тимин/РИА Новости

2 марта православная церковь чтит память: • великомученика Феодора Тирона;

• священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца;

• преподобного Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах;

• праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа;

• священномучеников Михаила Никологорского и Павла Косминкова, пресвитеров, мученицы Анны Четвериковой.

День блаженного Карла I Доброго

Карл I Добрый — граф Фландрии с 1119 года. Этот святой олицетворяет для католиков мужество и милосердие. В своем замке он ежедневно раздавал еду беднякам, защищал монастыри и народ от произвола и тирании, за что получил прозвище «Добрый». Граф Фландрии был убит перед мессой в Брюгге 2 марта 1127 года. Когда убийц Карла арестовали, дворяне и простолюдины казнили злодеев. Граф Фландрии стал почитаться народом как мученик, а позже, в 1883 году, был причислен к лику святых папой Львом XIII.

Католическая церковь 1 марта также чтит память: • святой Агнессы Чешской;

• святого Чеда Мерсийского.

Народные праздники и приметы 2 марта

Последний день Масленицы — Проводы

Финалом масленичных гуляний на Руси было сжигание чучела. Пепел рассыпали на полях, чтобы год был урожайным. В некоторых областях чучело не сжигали, а рвали на мелкие кусочки и пускали их по ветру. В этот день посещали службу в храме, а также ходили в гости к родственникам и близким. Нужно было по традиции попросить у всех родных прощения и самому всех простить. Это символизировало очищение души и готовность к Великому посту, который начинался на следующий день.

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День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы

На Руси считали, что святой Феодор Тирон помогает в поисках пропавших людей и вещей, а еще — оберегает дом от воров. К святой Мариамне обращались за защитой от Кикиморы, жены домового. Считалось, что помочь в борьбе с этой нечистью могут также ветки можжевельника.

В этот день девушки гадали на суженого. Над маленькими детьми читали молитвы, а в изголовье их колыбели помещали образок для защиты от злых сил.

Приметы

Возвращение перелетных птиц в этот день предвещает раннюю весну.

Туман стелется по земле — май будет холодным.

Снегопад — к холодному, промозглому апрелю.

Какие исторические события произошли 2 марта

1711 год — в России учрежден высший государственный орган — Сенат.



— в России учрежден высший государственный орган — Сенат. 1831 год — Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.



— Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. 1855 год — на престол Российской империи вступил Александр II.



— на престол Российской империи вступил Александр II. 1933 год — в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Кинг Конг».



— в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Кинг Конг». 1943 год — в юго-западной части Тихого океана началось морское сражение между США и Японией.



— в юго-западной части Тихого океана началось морское сражение между США и Японией. 1956 год — Марокко получило независимость в результате снятия французского протектората.



— Марокко получило независимость в результате снятия французского протектората. 1964 год — группа «Битлз» приступила к съемкам фильма «A Hard Day's Night».



— группа «Битлз» приступила к съемкам фильма «A Hard Day's Night». 1974 год — на церемонии вручения «Грэмми» Стиви Уандер получил пять наград.



— на церемонии вручения «Грэмми» Стиви Уандер получил пять наград. 1986 год — Елизавета II подписывает «Билль об Австралии», который упраздняет последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией.



— Елизавета II подписывает «Билль об Австралии», который упраздняет последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией. 1992 год — начался вооруженный конфликт в Приднестровье (Республика Молдова).



— начался вооруженный конфликт в Приднестровье (Республика Молдова). 2001 год — талибы (организация запрещена в России) приступили к разрушению буддийских памятников.

Дни рождения и юбилеи 2 марта

1823 год — родился Константин Ушинский , основоположник научной педагогики в России.



, основоположник научной педагогики в России. 1824 год — родился Бедржих Сметана , чешский композитор, создатель национальной чешской оперы.



, чешский композитор, создатель национальной чешской оперы. 1859 год — родился Шолом-Алейхем , еврейский писатель, классик литературы на идише.



, еврейский писатель, классик литературы на идише. 1862 год — родился Борис Голицын , физик, академик Петербургской Академии наук, один из основоположников сейсмологии, изобретатель первого электромагнитного сейсмографа.



, физик, академик Петербургской Академии наук, один из основоположников сейсмологии, изобретатель первого электромагнитного сейсмографа. 1931 год — родился Михаил Горбачев , генеральный секретарь ЦК КПСС (1985 —1991), первый и единственный президент СССР.



, генеральный секретарь ЦК КПСС (1985 —1991), первый и единственный президент СССР. 1936 год — родилась Ия Саввина , актриса театра и кино, народная артистка СССР.



, актриса театра и кино, народная артистка СССР. 1938 год — родился Вячеслав Зайцев , советский и российский модельер.



, советский и российский модельер. 1942 год — родился Джон Ирвинг , американский писатель и сценарист, обладатель премии «Оскар».



, американский писатель и сценарист, обладатель премии «Оскар». 1947 год — родился Юрий Богатырев, актер театра и кино, народный артист РСФСР.

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