Иран атаковал порт в Бахрейне

Иранские войска нанесли удар по объектам, расположенным вблизи от бахрейнского порта Салман. Об этом сообщает министерство внутренних дел Бахрейна.

В результате атаки вспыхнул пожар. Его тушат силы гражданской обороны.

1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале Ираном девятого этапа операции «Правдивое обещание-4» против Израиля и Соединенных Штатов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп назвал примерные сроки военной операции против Ирана.