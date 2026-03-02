Размер шрифта
Названы факторы, которые влияют на силу болей во время месячных

Врач Зеберг: иногда на силу болей при месячных может влиять психотип женщины
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Иногда на выраженность болей во время месячных может влиять психотип женщины, однако полностью объяснить менструальную боль только психотипом нельзя, рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением репродукции и лечения эндометриоза Центра репродукции «Линия жизни» Татьяна Зеберг.

«Психологический фактор имеет значение: тревожность, хронический стресс и эмоциональное напряжение могут усиливать восприятие боли и снижать болевой порог. Поэтому при выраженной дисменорее (выраженных болях внизу живота во время менструации) важно оценивать и физическое состояние женщины, и ее психоэмоциональный фон. Тем не менее все же чаще боль связана с физиологическими причинами», — объяснила доктор.

Среди причин сильных болей врач выделила выработку простагландинов, особенности строения матки и гинекологические заболевания.

«Например, при эндометриозе боли могут быть хроническими, интенсивными (до потери сознания) и сохраняться не только во время менструации, но и в другие дни цикла. В практике репродуктологов такие пациентки встречаются часто: по разным оценкам, около 30–50% женщин, обращающихся в клиники ЭКО, имеют эндометриоз. Многие из них живут с болью с момента первой менструации и на протяжении 10–20 лет испытывают дискомфорт или боль во время полового акта. Это серьезно влияет на качество жизни и либидо — женщины нередко приходят к гинекологу-репродуктологу уже эмоционально и физически истощенными длительными симптомами и безрезультатным лечением. Депрессия и раздражительность — очень часто встречающиеся последствия», — отметила доктор.

Обратиться к гинекологу при болях во время месячных нужно, если неприятные ощущения сильные и значительно снижают качество жизни.

Ранее врач предупредил: даже одна банка колы без сахара в день ухудшает память и способность подбирать слова.

 
