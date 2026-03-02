Размер шрифта
Врач развеяла миф о том, что очки с дырочками помогают здоровью глаз

Окулист Клюева: перфорационные очки с дырочками не помогают здоровью глаз
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

Многие считают, что перфорационные очки, они же очки с дырочками или очки-тренажеры, улучшают зрение, помогают глазам «отдохнуть». Однако, как рассказала «Газете.Ru» офтальмолог клиники «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Клюева, это миф — такие очки не помогают улучшить здоровье глаз.

Как рассказала доктор, основная причина усталости — перенапряжение аккомодации (аккомодация — способность глаза видеть четко на различных дистанциях за счет изменения рефракции), когда ее резервы расходуются быстрее, чем успевают восстанавливаться. Это может приводить к затуманиванию зрения, головным болям, чувству напряжения и быстрой утомляемости. Часто очки с дырочками не помогают решить проблему, а лишь усугубляют ее.

«Я не рекомендую перфорационные очки (с дырочками). У них нет доказанной эффективности, а их использование часто вызывает головные боли, так как глаза вынуждены постоянно метаться между точками, пытаясь сфокусироваться. Лучшая профилактика усталости глаз — чередование работы с физической активностью. Делайте простые упражнения: глазодвигательную гимнастику, «метку на стекле» или используйте правило «20-20-20» (каждые 20 минут прерывайтесь на 20 секунд, чтобы посмотреть на 20 футов вдаль (около 6 метров). Для более глубокой проработки подойдет комплекс по Аветисову», — посоветовала доктор.

Чтобы сохранить здоровье глаз, важно организовать рабочее место: обеспечить достаточное освещение и следить за осанкой, так как напряжение в позвоночнике усиливает зрительное утомление.

«Также помогают прогулки при дневном свете (от 90 минут в день), они официально включены в клинические рекомендации по миопии для сдерживания «минуса» у детей. И, конечно, не забывайте о своевременной коррекции зрения (очки или линзы), так как неисправленные аномалии рефракции — прямой путь к хронической усталости глаз», — объяснила доктор.

Ранее на Камчатке придумали, как ускорить рост сельхозрастений в пять раз.

 
