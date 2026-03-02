В Прикамье нашли пропавших туристов из Уфы, выжил только один из пяти

Поиски туристов из Уфы, потерявшихся в Пермском крае, завершены. Выжил только один из пяти человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону в соцсети «ВКонтакте».

«Все пропавшие мужчины найдены», — говорится в сообщении спасателей.

В ведомстве добавили, что выжившего туриста передали медикам для оказания помощи.

Пятеро туристов отправились из Уфы в поселок Золотанка Красновишерского района Пермского края. 20 февраля на пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от указанного населенного пункта, и планировали вернуться через четыре дня. Однако 27 февраля стало известно об их исчезновении. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В региональной прокуратуре добавили, что туристическая группа не зарегистрировала свой поход.

Поисками туристов занимались спасатели совместно с волонтерами и правоохранительными органами. Операцию усложнял рельеф местности — в районе пропажи снегоходчиков «снег как зыбучие пески», в котором техника проваливается и плохо едет.

По данным регионального СК, тела пропавших нашли неподалеку от места, где ранее был обнаружен единственный выживший. Предположительно, группа не добралась до пункта назначения из-за сильного ветра и мороза. Следователи полагают, что туристы могли устроить привал, но впоследствии их снегоходы не завелись. По версии СК, трое мужчин остались на месте привала, а двое пешком отправились в сторону поселка, из которого выдвинулись. В результате четверо из пяти туристов не выжили.

