Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Прикамье нашли пропавших туристов из Уфы, выжил только один из пяти

МЧС: в Пермском крае завершились поиски пропавших туристов

Поиски туристов из Уфы, потерявшихся в Пермском крае, завершены. Выжил только один из пяти человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону в соцсети «ВКонтакте».

«Все пропавшие мужчины найдены», — говорится в сообщении спасателей.

В ведомстве добавили, что выжившего туриста передали медикам для оказания помощи.

Пятеро туристов отправились из Уфы в поселок Золотанка Красновишерского района Пермского края. 20 февраля на пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от указанного населенного пункта, и планировали вернуться через четыре дня. Однако 27 февраля стало известно об их исчезновении. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В региональной прокуратуре добавили, что туристическая группа не зарегистрировала свой поход.

Поисками туристов занимались спасатели совместно с волонтерами и правоохранительными органами. Операцию усложнял рельеф местности — в районе пропажи снегоходчиков «снег как зыбучие пески», в котором техника проваливается и плохо едет.

По данным регионального СК, тела пропавших нашли неподалеку от места, где ранее был обнаружен единственный выживший. Предположительно, группа не добралась до пункта назначения из-за сильного ветра и мороза. Следователи полагают, что туристы могли устроить привал, но впоследствии их снегоходы не завелись. По версии СК, трое мужчин остались на месте привала, а двое пешком отправились в сторону поселка, из которого выдвинулись. В результате четверо из пяти туристов не выжили.

Ранее в Байкале на глубине 18 метров нашли утонувших туристов.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!