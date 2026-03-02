Размер шрифта
Над Исфаханом сбили американский беспилотник

Tasnim: силы ПВО Ирана сбили дрон MQ9 над Исфаханом
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский беспилотник MQ9 Reaper над городом Исфахан. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Передовой американский беспилотник MQ9 был перехвачен и сбит в небе над Исфаханом комплексом ПВО», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил об «очень хороших» кандидатах на пост главы Ирана.

 
