Над Исфаханом сбили американский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили американский беспилотник MQ9 Reaper над городом Исфахан. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Передовой американский беспилотник MQ9 был перехвачен и сбит в небе над Исфаханом комплексом ПВО», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

