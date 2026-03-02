Размер шрифта
Российские дипломаты сообщили о попытках диверсий на «Турецком потоке» и «Голубом потоке»

Посольство России в Анкаре: на «Турецком потоке» были попытки диверсий
pentapostagma.gr

В отношении инфраструктуры газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» ранее предпринимались попытки диверсий. Об этом газете «Известия» рассказали в российском посольстве в Турции.

Собеседники издания уточнили, что попытки совершения диверсий в отношении инфраструктуры газопроводов предпринимались «недоброжелателями» России.

Дипломаты отметили, что поставили об этом в известность власти Турции.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские специальные службы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на трубопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ходе встречи глава государства рассказал, что Москва располагает данными о возможных попытках подрывов трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Ранее Песков призвал назвать виновных в подрыве «Северных потоков».

 
