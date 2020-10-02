Литва не собирается отзывать посла в Белоруссии

Литва не будет отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатический персонал. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего решать о сокращении персонала», — сказал Линкявичюс.

Как сообщалось, послы Белоруссии в Польше и Литве отзываются в Минск на консультации с 5 октября. Ранее Европейский союз ввел санкции против 40 чиновников из Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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