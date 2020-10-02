Создатели «Спутник V» предложили сотрудникам Белого дома привиться от COVID-19

Создатель вакцины от коронавируса «Спутник V» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал коллегам заразившегося COVID-19 президента США Дональда Трампа привиться российской вакциной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дай бог, чтобы у них там было все хорошо. Хорошо бы его было провакцинировать (российской вакциной), между прочим!» -— сказал он.

Также Гинцбург отметил, что в США есть и вице-президент, которому также стоило бы провериться на наличие инфекции.

Ранее 2 октября Трамп заявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию. Президент продолжит работу, несмотря на заражение. Меланья рассказала, что они чувствуют себя хорошо.

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