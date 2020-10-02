В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие белорусского лидера Александра Лукашенко в санкционном списке Европейского союза, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам представителя Кремля, российские власти в целом негативно относятся к санкционной политике, считая это проявлением слабости, а не силы.
«Но, конечно, попадание в какие-то санкционные списки членов высшего руководства страны или главы государства означало бы просто исключение возможности любых контактов с этой страной», — отметил Песков.
Он добавил, что санкции против Лукашенко лишили бы Евросоюз возможности поддерживать диалог с Белоруссией, поэтому отсутствие белорусского президента в санкционном списке ЕС в Кремле воспринимают как позитивный факт.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко нет в списке: ЕС ввел санкции против Белоруссии