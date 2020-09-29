Тихановская предложила вынести тему кризиса в Белоруссии на обсуждение в ОБСЕ

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила обсудить новые президентские выборы в Белоруссии в ходе международных переговоров на платформе ОБСЕ. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на штаб Тихановской.

«Светлана Тихановская заявила, что белорусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году. Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ — лучшая платформа для таких переговоров», — сообщили в штабе, комментируя итоги встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом Тихановская подчеркнула, что готова обсуждать организацию переговоров и выход Белоруссии из кризиса в том числе и с Россией.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон провел встречу с Тихановской в Вильнюсе.

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