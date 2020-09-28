Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля отметил, что Россия всегда занимала равновзвешенную позицию и поддерживала одинаково доброжелательные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном.

Такая позиция, по его словам, дает Москве возможность помочь в урегулировании данного конфликта.

«Сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват», — подчеркнул Песков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия призывает мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг непризнанного Нагорного Карабаха.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.