Трамп прокомментировал события в Карабахе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал события в непризнанном Нагорном Карабахе, где произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что американская сторона внимательно следит за происходящими событиями.

Глава Белого дома также указал на то, что США могут рассмотреть меры, принятие которых остановить эскалацию насилия в регионе.

«Мы пристально следим за этим. У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это (обострение - ред.) остановить», — подчеркнул Трамп.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Азербайджан также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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