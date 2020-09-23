МИД Украины заявил, что инаугурация Лукашенко не говорит о его легитимности
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал прошедшую инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что торжественная церемония вступления президента в должность не делает его легитимным главой государства.
Министр подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние белорусские процессы и поддерживала граждан страны.
«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», — написал Кулеба.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
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