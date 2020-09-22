Внесенные Путиным законопроекты рассмотрят на ближайшем заседании Совета Думы

Внесенные президентом РФ Владимиром Путиным законопроекты по реализации поправок в конституцию отправлены в профильные комитеты, они будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Думы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты поправки в Федеральный закон «О Правительстве РФ», «О прокуратуре РФ», «О Конституционном суде РФ», «Об Уполномоченном по правам человека РФ», а также изменения в ряд других законов», — говорится в сообщении.

Ранее Путин внес на рассмотрение Госдумы ряд законопроектов, исполняющих поправки к Конституции.