Постпред Ингушетии при президенте РФ ушел с поста

Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу постпредства.

Как рассказали в пресс-службе, Боков ушел с должности по собственному желанию. Он проработал постпредом семь месяцев.

Уточняется, что временно исполнять обязанности постоянного представителя региона станет первый заместитель постпреда республики при президенте России Дина Ростова.