Главы МИД стран ЕС обсудят с Тихановской ситуацию в Белоруссии
Бернст Ю.
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Главы МИД 27 стран Евросоюза 21 сентября встретятся в Брюсселе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
На данной встрече планируется обсудить ситуацию в республике перед министерским заседанием.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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— Источник: Тихановская 21 сентября выступит на встрече глав МИД Евросоюза
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