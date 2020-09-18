Главы МИД стран ЕС обсудят с Тихановской ситуацию в Белоруссии

Главы МИД 27 стран Евросоюза 21 сентября встретятся в Брюсселе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

На данной встрече планируется обсудить ситуацию в республике перед министерским заседанием.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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— Источник: Тихановская 21 сентября выступит на встрече глав МИД Евросоюза

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