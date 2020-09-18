В Минске заявили, что Европарламент пытается внести раскол в общество Белоруссии

Своей резолюцией Европарламент хочет внести раскол в белорусское общество, чтобы дестабилизировать политику и экономику, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление президиума верхней палаты парламента (Совета республики).

«Вместо того, чтобы заниматься проблемами своих стран, падением их экономик, ростом численности безработных, второй волной пандемии COVID-19, уносящей жизни многих людей, многотысячными протестными акциями, жестоко подавляемыми репрессивными органами, европарламентарии пытаются внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Беларуси», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что депутаты Европарламента не могут объективно оценить ситуацию в Белоруссии и, следовательно, предложить «конструктивную повестку развития взаимодействия» с республикой.

Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске резолюцию Европарламента посчитали политическим высокомерием

— Россия, Венесуэла и Китай призвали ООН прекратить дебаты по Белоруссии

— Постпред Белоруссии в ООН опроверг заявления о пропавших без вести на протестах