Ученые США выдвинули Навального на Нобелевскую премию мира

Социолог, профессор университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев заявил, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что его кандидатуру предложили американские ученые признанных университетов, которые занимаются Россией.

Ерофеев также предполагает, что выдвижение Навального вскоре поддержат государственные деятели и представители международных организаций.

По мнению профессора, блогер вносит вклад в борьбу за ряд идеалов во всем мире.

Ранее норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Йедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года за роль в нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

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