Путин и Лукашенко завершили переговоры

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, пишет агентство БелТА.

Переговоры начались около 15.00 мск в Сочи. Лидеры обсудили широкий круг вопросов, включая экономическую и политическую ситуацию в Белоруссии.

Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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