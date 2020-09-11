Украинский депутат назвал американские санкции местью Демократической партии

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что против него были введены американские санкции из-за мести Демократической партии США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Какой мотив действий Минфина США и как это произошло: месть представителей Демокорапшн (коррупция в рядах Демпартии — прим. «Газеты.ru»). Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции», — написал Деркач.

Он добавил, что намерен после введения санкций защищать свои интересы в суде.

Накануне Минфин США ввел санкции против трех граждан России и одного украинца по обвинению во вмешательстве в американские выборы.

Ранее Андрей Деркач обнародовал несколько записей возможного телефонного разговора между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Из них следует, что Байден обещал выделить республике $1 млн за увольнение бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США пригрозили новыми санкциями Белоруссии

— В Сенате США призвали расширить санкции по «акту Магнитского»

— Помпео признался, что США противодействуют России наряду с сотрудничеством