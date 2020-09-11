Украинский депутат назвал американские санкции местью Демократической партии
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что против него были введены американские санкции из-за мести Демократической партии США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Какой мотив действий Минфина США и как это произошло: месть представителей Демокорапшн (коррупция в рядах Демпартии — прим. «Газеты.ru»). Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции», — написал Деркач.
Он добавил, что намерен после введения санкций защищать свои интересы в суде.
Накануне Минфин США ввел санкции против трех граждан России и одного украинца по обвинению во вмешательстве в американские выборы.
Ранее Андрей Деркач обнародовал несколько записей возможного телефонного разговора между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Из них следует, что Байден обещал выделить республике $1 млн за увольнение бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина.
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