В Госдуме оценили идею о присуждении Трампу Нобелевской премии мира

Присуждение президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира можно рассматривать как сюрреалистический акт. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает РИА «Новости».

Ранее депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул американского лидера на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

«Трамп вынужден абсолютно четко продолжать весьма агрессивный политический курс… Одним словом, никаким миротворцем Трамп, конечно, не является», — выразил мнение Новиков.

По его словам, если по ситуации с Южной Кореей и КНДР американский президент смог направить страны в сторону разрешения конфликта, но в других странах, в том числе в Венесуэле, чуть не произошел государственный переворот.

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