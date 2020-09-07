Меркель считает, что будущее «Северного потока 2» зависит от истории с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель солидарна с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом относительно того, что позиция ее страны по «Северному потоку - 2» может зависеть от дальнейших действий России по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

«Канцлер разделяет мнение главы МИД», — сказал он.

При этом в минэкономики Германии заявили, что «не спекулируют» на тему предполагаемых последствий приостановки или прекращения реализации газопровода.

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