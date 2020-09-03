Лукашенко обвинил страны Запада и Украину в управлении протестами в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину во вмешательстве во внутренние дела республики и управлении протестами. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Оно [вмешательство] происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», — сказал президент.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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